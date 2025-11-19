MONSIEUR DE POURCEAUGNAC – ILLUSTRE THEATRE Pezenas

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC Début : 2025-12-23 à 21:00. Tarif : – euros.

Deux jeunes amants, Eraste et Julie, écartent un prétendant indésirable, Monsieur de Pourceaugnac, grâce aux duperies d’un fourbe, Sbrigani et de sa complice, Nérine. Une comédie virevoltante, pleine de personnages hauts en couleurs. Molière, maître de la farce, signe là une de ses comédies les plus drôles et les plus enlevées.

ILLUSTRE THEATRE 22 Avenue de la gare du midi 34120 Pezenas 34