Monsieur Doumbia Mise en scène Papy Bourges

Monsieur Doumbia Mise en scène Papy Bourges mercredi 3 décembre 2025.

Cher

Monsieur Doumbia Mise en scène Papy 7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 20:00:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Lors d’un ciné-spectacle Issa Doumbia vous livre ses hauts et ses bas.

Des histoires drôles et touchantes sur sa perte de poids jusqu’aux péripéties les plus folles de sa carrière, l’humouriste vous raconte, toujours avec humour, ses succès, ses peines et ses amours. .

7 Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 31 15 33

English :

Issa Doumbia shares his highs and lows during a film show.

German :

Während einer Filmvorführung erzählt Ihnen Issa Doumbia von seinen Höhen und Tiefen.

Italiano :

Issa Doumbia condivide i suoi alti e bassi in un filmato.

Espanol :

Issa Doumbia comparte sus altibajos en un espectáculo cinematográfico.

L’événement Monsieur Doumbia Mise en scène Papy Bourges a été mis à jour le 2025-01-02 par OT BOURGES