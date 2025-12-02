Monsieur Dubonchic Maison de quartier du levy Saint-Malo

Monsieur Dubonchic

Maison de quartier du levy 6 Allée de la Goélette Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:15:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Les tensions entre bru et belle-mère, un contrôle fiscal, un demi-frère qui apparaît subitement, donnent à cette comédie une tonicité et un allant qui ne s’arrêtent qu’une fois le rideau retombé. Par la troupe des 3T, Trélivan.

Entrée libre, sans réservation. Places limitées. .

Maison de quartier du levy 6 Allée de la Goélette Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 58 72

