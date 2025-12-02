Monsieur Dubonchic Maison de quartier du levy Saint-Malo
Monsieur Dubonchic Maison de quartier du levy Saint-Malo vendredi 23 janvier 2026.
Monsieur Dubonchic
Maison de quartier du levy 6 Allée de la Goélette Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 20:15:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Les tensions entre bru et belle-mère, un contrôle fiscal, un demi-frère qui apparaît subitement, donnent à cette comédie une tonicité et un allant qui ne s’arrêtent qu’une fois le rideau retombé. Par la troupe des 3T, Trélivan.
Entrée libre, sans réservation. Places limitées. .
Maison de quartier du levy 6 Allée de la Goélette Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 58 72
English :
L’événement Monsieur Dubonchic Saint-Malo a été mis à jour le 2025-12-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel