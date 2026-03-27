Monsieur Fauré

6 Rue de Verdun Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Spectacle Monsieur Fauré avec les élèves et les professeurs du conservatoire de musique de Vitré Communauté.

Nous connaissons Gabriel Fauré, compositeur français du fin de XIX et début XX siècle. Mais quelle était son influence dans la musique française ? Quel est l’héritage qu’il nous a laissé etcomment ses disciples ont continué son œuvre ? A travers des interprétations d’œuvres du compositeur par des professeurs et élèves du conservatoire, nous allons à la rencontre de l’univers artistique du compositeur.

Gratuit, au centre culturel Jacques Duhamel de Vitré (Auditorium Mozart). .

6 Rue de Verdun Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 68 64

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English :

L’événement Monsieur Fauré Vitré a été mis à jour le 2026-03-23 par OT VITRE