Monsieur Jean initiation pêche à pied Binic-Étables-sur-Mer

Plage Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-12 16:30:00

2025-10-12

Partez pour une découverte enrichissante de la faune et la flore du bord de mer de la baie de Saint Brieuc ! Une initiation aux techniques de pêche à pied vous sera proposée. La pêche des palourdes, crevettes, lançons, tellines et autres fruits de mer n’auront plus de secret pour vous. N’attendez plus ! Venez prendre un bol d’air avec Monsieur Jean lors d’une sortie ressourçante, authentique et au plus près de la nature.

Le lieu exact vous sera communiqué après réservation en ligne. .

Plage Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

