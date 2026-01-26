Monsieur Jean initiation pêche à pied Binic-Étables-sur-Mer

Monsieur Jean initiation pêche à pied

Plage Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 12:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Partez pour une découverte enrichissante de la faune et la flore du bord de mer en baie de Saint Brieuc. Passionné du milieu marin, Monsieur Jean vous initie aux techniques de pêche à pied sur l’estran, dans le respect de la biodiversité et d’une pêche responsable et durable. Le lieu exact vous sera communiqué après réservation en ligne.

Sur réservation sur monsieur-jean.fr .

Plage Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

