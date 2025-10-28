Monsieur Jean initiation pêche à pied Lamballe-Armor

Début : 2025-10-28 15:15:00

Partez pour une découverte enrichissante de la faune et la flore du bord de mer de la baie de Saint Brieuc !

Une initiation aux techniques de pêche à pied vous sera proposée. La pêche des palourdes, crevettes, lançons, tellines et autres fruits de mer n’auront plus de secret pour vous.

N’attendez plus ! Venez prendre un bol d’air avec Monsieur Jean dans une sortie ressourçante, proche de la nature et authentique.

N’oubliez pas de vous munir de gants et de bottes.

Renseignement et réservation en ligne.

Un point météo sera effectué la veille et plus de renseignements seront donnés ainsi que le lieu de RDV précis après réservation. .

Planguenoual Lamballe-Armor 22400 Côtes-d'Armor Bretagne

