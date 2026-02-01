Monsieur Jean, pêche à pied pendant les vacances d’hiver Saint-Brieuc
Monsieur Jean, pêche à pied pendant les vacances d’hiver Saint-Brieuc vendredi 13 février 2026.
Monsieur Jean, pêche à pied pendant les vacances d’hiver
baie de st brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-13 14:00:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
2026-02-13 2026-02-17 2026-02-23 2026-03-03
Une activité nature enrichissante et vivifiante !
Venez explorer les trésors du milieu marin lors d’une immersion unique. Accompagné par Monsieur JEAN, véritable passionné du littoral, initiez-vous aux gestes d’une pêche durable et respectueuse de l’environnement.
Au fil de nos balades sensorielles, découvrez cet écosystème fascinant
Observez la faune cachée sous les rochers.Touchez et goûtez aux saveurs iodées du bord de mer. Apprenez par la pratique les techniques d’une pêche à pied responsable et durable.
A partir de 4 ans Prévoir chaussures et vêtements adaptés .
baie de st brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
