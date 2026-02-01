Monsieur Jean, pêche à pied pendant les vacances d’hiver Saint-Brieuc

Monsieur Jean, pêche à pied pendant les vacances d’hiver

baie de st brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

2026-02-13 2026-02-17 2026-02-23 2026-03-03

Une activité nature enrichissante et vivifiante !

Venez explorer les trésors du milieu marin lors d’une immersion unique. Accompagné par Monsieur JEAN, véritable passionné du littoral, initiez-vous aux gestes d’une pêche durable et respectueuse de l’environnement.

Au fil de nos balades sensorielles, découvrez cet écosystème fascinant

Observez la faune cachée sous les rochers.Touchez et goûtez aux saveurs iodées du bord de mer. Apprenez par la pratique les techniques d’une pêche à pied responsable et durable.

A partir de 4 ans Prévoir chaussures et vêtements adaptés .

