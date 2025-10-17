Monsieur JO Déols

Monsieur JO Déols vendredi 17 octobre 2025.

Début : Vendredi 2025-10-17

fin : 2025-10-19

Venez découvrir une pièce de théâtre surprenante, Monsieur JO de Claude Magnier, par le Masque de Sganarelle !

Antoine Brisebard, auteur comique à succès, est victime de Jo, un dangereux maître-chanteur qui menace de dévoiler le passé sulfureux de son excentrique femme, Sylvie. Le mari échafaude alors un plan pour l’éliminer, mais le soir fatidique n’ose pas tirer. Et pourtant le coup part ! Un cadavre trône bel et bien dans le salon ! Avant qu’il ait le temps de dissimuler le corps dans le jardin sous les fondations béantes d’une très grande œuvre contemporaine, toute une suite d’individus plus farfelus les uns que les autres va s’entrecroiser, mettant ainsi en péril l’enfouissement des traces du meurtre. C’est alors que survient en plus la commissaire Ducros… .

English :

Come and discover a surprising play, Monsieur JO by Claude Magnier, by the Masque de Sganarelle!

German :

Erleben Sie ein überraschendes Theaterstück, Monsieur JO von Claude Magnier, von Le Masque de Sganarelle!

Italiano :

Venite a scoprire una pièce sorprendente, Monsieur JO di Claude Magnier, interpretata dalla Masque de Sganarelle!

Espanol :

¡Venga a descubrir una obra sorprendente, Monsieur JO de Claude Magnier, representada por la Masque de Sganarelle!

