Monsieur Jo Luant

Monsieur Jo

34 Route de la Crousille Luant Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-16 15:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Théâtre par le Masque de Sganarelle. Une comédie de Claude Magnier d’après The Gazebo d’Alec Coppel.

Antoine Brisebard, auteur comique à succès, est victime de Jo, un dangereux maître-chanteur qui menace de dévoiler le passé sulfureux de son excentrique femme, Sylvie. Le mari échafaude alors un plan pour l’éliminer, mais le soir fatidique n’ose pas tirer. Et pourtant le coup part ! Un cadavre trône bel et bien dans le salon ! Avant qu’il ait le temps de dissimuler le corps dans le jardin sous les fondations béantes d’une très grande œuvre contemporaine, toute une suite d’individus plus farfelus les uns que les autres va s’entrecroiser, mettant ainsi en péril l’enfouissement des traces du meurtre. C’est alors que survient en plus la commissaire Ducros… 10 .

34 Route de la Crousille Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 6 30 34 14 64 evelynecouturier@orange.fr

English :

Theater by Masque de Sganarelle. A comedy by Claude Magnier based on The Gazebo by Alec Coppel.

German :

Theater von Le Masque de Sganarelle . Eine Komödie von Claude Magnier nach The Gazebo von Alec Coppel.

Italiano :

Teatro di le Masque de Sganarelle. Una commedia di Claude Magnier basata su Il Gazebo di Alec Coppel.

Espanol :

Teatro de le Masque de Sganarelle. Comedia de Claude Magnier basada en El Gazebo de Alec Coppel.

