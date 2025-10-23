Monsieur Lego Bourganeuf

Monsieur Lego Bourganeuf jeudi 23 octobre 2025.

Monsieur Lego

2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Il est de retour pour nous amuser ! .

2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33 contact@cavl-agora.asso.fr

English : Monsieur Lego

German : Monsieur Lego

Italiano :

Espanol : Monsieur Lego

L’événement Monsieur Lego Bourganeuf a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Creuse Sud Ouest