MONSIEUR LUNE

Avenue des Comtes de Melgueil Mauguio Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Découvrez ce spectacle à la salle Rosa Parks à Carnon !

Comme un Pierrot de Watteau, comme un cousin d’Arlequin, Monsieur Lune a de la tenue ; costume, cravate, chapeau, mais voici qu’il s’embrouille, s’emmêle, se prend les pieds dans les bretelles, cascades de catastrophes, patatras, jazz, swing chorégraphies de guingois, poésie…

Et voilà ! Gilles Rémy crée le personnage de Monsieur Lune en s’inspirant de ses expériences.

Il puise dans la commedia dell’arte le rythme et la corporalité tandis que la danse contemporaine lui apporte une liberté de mouvements et d’attitudes.

Un spectacle réjouissant pour toute la famille. On s’amuse beaucoup aux (més)aventures de Monsieur Lune. Digne descendant de Buster Keaton, son impassibilité cache des trésors de tendresse et de poésie burlesque. L’équipe de programmation

Samedi 7 février 18h

Durée 1h

Salle Rosa Parks Carnon

Tout public 5€ .

Avenue des Comtes de Melgueil Mauguio 34130 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover this show at the Salle Rosa Parks in Carnon!

L’événement MONSIEUR LUNE Mauguio a été mis à jour le 2026-01-23 par 34 OT MAUGUIO-CARNON