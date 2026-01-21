Monsieur Malaussène au théâtre Salle Saint Michel La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 19:00 –

Gratuit : oui Entrée libre Sur inscription au 02 40 77 89 91 En famille

Plus qu’une famille, les Malaussène sont une tribu, vivant en plein cœur du quartier de Belleville, à Paris. La mère, éternelle amoureuse, n’apparaît que pour donner naissance à un nouvel enfant, vite laissé aux soins des autres. Dans le quatrième tome de la saga de Daniel Pennac, c’est Benjamin Malaussène qui, en plus de s’occuper des « petits », s’apprête à devenir père. Tandis que Julie a le ventre gonflé, il parle au futur bébé, lui expose ses doutes et sa vision du monde. Seul en scène, Régis Flores fait vivre les personnages hauts en couleur et leurs aventures tumultueuses. Un spectacle indémodable, comme son personnage.

Salle Saint Michel La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 77 89 91



Afficher la carte du lieu Salle Saint Michel et trouvez le meilleur itinéraire

