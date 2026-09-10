Informations pratiques

Montreuil-Bellay

Monsieur Motobécane – Bernard Crombey

Rue de Méron Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 20:30:00

fin : 2026-12-01 21:45:00

Date(s) :

2026-12-01

Monsieur Motobécane roule sur sa mobylette bleue en Picardie. Un jour, il rencontre sur sa route Amandine qui a 8 ans. Ils sont tous les deux seuls et blessés par la vie. Cette rencontre va créer une histoire unique remplie d’émotions et de rire.

Ce spectacle est adapté du roman Le Ravisseur de Paul Savatier. Créé au théâtre du Rond-Point à Paris puis repris au théâtre de la porte Saint Martin et au festival d’Avignon, le succès de ce seul en scène, interprété par l’extraordinaire comédien Bernard Crombrey, ne s’est jamais démenti et a fait plus de 70 000 entrées depuis sa création.

Monsieur Motobécane sillonne les routes de Picardie sur sa mobylette bleue. Amandine huit ans, surgit sur sa route et va bouleverser sa vie. De la rencontre de ces deux solitudes meurtries, porté par un langage d’une couleur unique, oscillant du rire aux larmes, tour à tour pittoresque et bouleversant, Monsieur Motobécane nous emporte sur le macadam où la parole jaillit du cœur dans une vibrante symphonie humaine.

Texte et interprétation : Bernard Crombey, d’après Le Ravisseur de Paul Savatier, (éditions Gallimard)

Mise en scène : Catherine Maignan et Bernard Crombey

PRECISIONS HORAIRES :

Mardi 1er décembre 2026 de 20h30 à 21h45. .

Rue de Méron Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Mr. Motob%E9cane rides his blue moped in Picardy. One day, he meets 8-year-old Amandine along the way. They are both alone and have been hurt by life. This encounter will give rise to a unique story filled with emotion and laughter.

L’événement Monsieur Motobécane – Bernard Crombey Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME