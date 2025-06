Monsieur O Sylvain Julien le village Vesc 29 juin 2025 11:30

Drôme

Monsieur O Sylvain Julien le village dans le village Vesc Drôme

Monsieur O est un petit bonhomme sec à l’énergie débordante, qui pour tromper sa solitude fait tourner son monde avec ses cerceaux rouges.

Et il faut bien convenir qu’un cerceau ça n’est pas anodin

le village dans le village

Vesc 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 09 49 82 compagnielogresse@gmail.com

English :

Mr. O is a dry little man with boundless energy, who uses his red hoops to make his world go round.

And let?s face it, a hoop is no picnic!

German :

Monsieur O ist ein kleiner, trockener Mann mit überbordender Energie, der seine Welt mit seinen roten Reifen in Bewegung setzt, um seine Einsamkeit zu überlisten.

Und man muss zugeben, dass ein Reifen nicht harmlos ist

Italiano :

Mr O è un omino asciutto e dall’energia sconfinata, che usa i suoi cerchi rossi per far girare il suo mondo.

E, diciamolo, un cerchio non è cosa da poco!

Espanol :

El Sr. O es un hombrecillo seco con una energía desbordante, que utiliza sus aros rojos para hacer girar su mundo.

Y, admitámoslo, ¡un aro no es poca cosa!

