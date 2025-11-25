Monsieur Patate Glob Théâtre Bordeaux

Monsieur Patate 25 et 26 novembre Glob Théâtre Gironde

6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T20:00:00 – 2025-11-25T21:00:00

Fin : 2025-11-26T14:00:00 – 2025-11-26T15:30:00

Karim Randé et Pablo Valarcher

Compagnie BaNCALE

L’homme de demain ne sera-t-il pas, grâce à la technologie du futur, un homme augmenté ? Mais pour y aboutir, ne faudra-t-il pas commencer par se débarrasser de ses membres naturels si limitatifs ? A l’instar de Monsieur Patate, ce célèbre jouet permettant de créer différentes combinaisons amusantes sur un corps en forme de pomme de terre en fixant où l’on veut les mains, les pieds, le nez, les yeux, etc…, l’Institut Patate vous propose donc de couper, de changer, de remplacer ! Ses représentants déjantés vont tenter de vous convaincre – à leur corps défendant !

Suite à un accident en spectacle, l’acrobate Karim Randé s’est fait amputer de la jambe droite. Fort de cette épreuve, il a créé la compagnie BaNCALE pour adapter sa pratique à son handicap. Après Le membre fantôme, il s’amuse avec Pablo Valarcher et Claire Juge de la figure de l’homme augmenté, pour jouer avec les préjugés et sortir les spectateurs de leur zone de confort. Les trois acolytes mettent sens dessus dessous (au sens propre comme au sens figuré) l’image que le public se fait de la personne handicapée.

« Aujourd’hui, les saltos que je fais à une jambe ne sont plus parfaits, mais c’est ce qui les rend uniques (…) ça raconte une histoire. Le vrai handicap c’est celui qu’on se met dans la tête. » – Karim Randé

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net [{« type »: « link », « value »: « https://globtheatre.net/date/monsieur-patate/ »}]

