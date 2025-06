Monsieur Patrick À partir de 12 ans – Hochstatt 24 juillet 2025 19:00

Haut-Rhin

Monsieur Patrick À partir de 12 ans 6 rue de Galfingue Hochstatt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-24 19:00:00

fin : 2025-07-24 19:45:00

Date(s) :

2025-07-24

Patrick Grandclément, œnologue chez Vitidistri, parle vin et vie ses échecs, son addiction, ses heures de gloire; Entre humour et émotion, il mélange vin et humanité

Patrick Grandclément, oenologue chez VITIDISTRI parle vin et vie ses échecs, son addiction, ses heures de gloire.

Entre humour et émotion, il mélange vin et humanité ; » Le vin a des larmes! Ça pleure ou ça rit, merde! »

Un personnage touchant, agaçant et sincère.

Cie théâtre Group

0 .

6 rue de Galfingue

Hochstatt 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20

English :

Patrick Grandclément, ?nologist at Vitidistri, talks about wine and life: his failures, his addiction, his hours of glory. Between humor and emotion, he mixes wine and humanity

German :

Patrick Grandclément, ?nologe bei Vitidistri, spricht über Wein und Leben: seine Misserfolge, seine Sucht, seine Sternstunden; Zwischen Humor und Emotionen vermischt er Wein und Menschlichkeit

Italiano :

Patrick Grandclément, nologo di Vitidistri, parla di vino e di vita: dei suoi fallimenti, della sua dipendenza, delle sue ore di gloria. Tra umorismo ed emozione, mescola vino e umanità

Espanol :

Patrick Grandclément, ?nólogo de Vitidistri, habla del vino y de la vida: sus fracasos, su adicción, sus horas de gloria. Entre humor y emoción, mezcla vino y humanidad

L’événement Monsieur Patrick À partir de 12 ans Hochstatt a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de tourisme du Sundgau