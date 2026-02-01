Monsieur Pays de Seine en Champagne 2026, à l’Espace culturel François Mitterrand Romilly-sur-Seine

Monsieur Pays de Seine en Champagne 2026, à l’Espace culturel François Mitterrand

70 Avenue Pierre Brossolette Romilly-sur-Seine Aube

Tarif : 10 – 10 – 25 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Samedi 28 Février 2026 à 18h

Monsieur Pays de Seine en Champagne 2026

La toute première édition de Monsieur Pays de Seine en champagne !

Assistez à une soirée rythmée et pleine de surprises !

Venez les soutenir ! .

70 Avenue Pierre Brossolette Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 7 61 68 79 78 misspaysdeseineenchampagne@gmail.com

