Monsieur Pays de Seine en Champagne 2026, à l’Espace culturel François Mitterrand Romilly-sur-Seine

70 Avenue Pierre Brossolette Romilly-sur-Seine Aube
Tarif : 10 – 10 – 25 Eur
Tarif de base plein tarif
Samedi 28 Février 2026 à 18h
Monsieur Pays de Seine en Champagne 2026
La toute première édition de Monsieur Pays de Seine en champagne !
Assistez à une soirée rythmée et pleine de surprises !
Venez les soutenir ! .
70 Avenue Pierre Brossolette Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 7 61 68 79 78 misspaysdeseineenchampagne@gmail.com
