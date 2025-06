Monster Action limoges Parc des Expositions Limoges 27 juin 2025 16:00

Prépare-toi pour un week-end de folie mécanique et de sensations fortes au Parc des Expositions de Limoges !

Au programme freestyle moto, Monster Trucks et performances extrêmes. Une seule règle ouvrir grand les yeux et ne rien rater !

Dates et horaires :

• 27 & 28 juin à 20h00

• 29 juin à 16h00

(ouverture de la billetterie 2h avant le show)

Tarif :

• Enfants 0 à 3 ans Gratuit

• Enfants 4 à 11 ans 10 €

• Adultes 20 €

Accessibilité :

Adapté aux personnes en situation de handicap auditif, visuel, psychique et moteur. .

Parc des Expositions Boulevard Robert Schuman

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

