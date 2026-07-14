MONSTER PARADE · Nathalie Béasse Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande
vendredi 9 avril 2027 · Théâtre l'Aire Libre · Saint-Jacques-de-la-Lande
Informations pratiques
MONSTER PARADE · Nathalie Béasse Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 9 avril 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine
Sur réservation, 6 → 18€
Un spectacle qui, tel un train fantôme, nous réserve une surprise à chaque détour ! On rit, on sursaute, on s’étonne, la peur devient une aventure joyeuse, faite de jeux, d’illusions et de découvertes
La peur comme terrain de jeu pour frissonner en famille et en bande.
Un espace qui bouge sans cesse : des objets qui s’animent, des corps qui apparaissent et disparaissent, des lumières qui fabriquent des mondes inattendus. Bienvenue dans un spectacle qui, tel un train fantôme, nous réserve une surprise à chaque détour ! On rit, on sursaute, on s’étonne. Les images se transforment sous nos yeux, se répondent et se dérobent. Ici, la peur devient une aventure joyeuse, faite de jeux, d’illusions et de découvertes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-04-09T20:00:00.000+02:00
Fin : 2027-04-09T20:50:00.000+02:00
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https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/724427-monster-parade
Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine
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