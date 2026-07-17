MONSTER PARADE · Nathalie Béasse, Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

MONSTER PARADE · Nathalie Béasse Vendredi 9 avril 2027, 20h00 Théâtre l’Aire Libre Ille-et-Vilaine

Sur réservation, 6 → 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-09T20:00:00+02:00 – 2027-04-09T20:50:00+02:00

Fin : 2027-04-09T20:00:00+02:00 – 2027-04-09T20:50:00+02:00

La peur comme terrain de jeu pour frissonner en famille et en bande.

Un espace qui bouge sans cesse : des objets qui s’animent, des corps qui apparaissent et disparaissent, des lumières qui fabriquent des mondes inattendus. Bienvenue dans un spectacle qui, tel un train fantôme, nous réserve une surprise à chaque détour ! On rit, on sursaute, on s’étonne. Les images se transforment sous nos yeux, se répondent et se dérobent. Ici, la peur devient une aventure joyeuse, faite de jeux, d’illusions et de découvertes.

Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Saint-Jacques Aéroport Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/724427-monster-parade »}]

Un spectacle qui, tel un train fantôme, nous réserve une surprise à chaque détour ! On rit, on sursaute, on s’étonne, la peur devient une aventure joyeuse, faite de jeux, d’illusions et de découvertes

Christophe Raynaud de Lage