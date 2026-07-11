MONSTER PARADE · Nathalie Béasse Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande
vendredi 9 avril 2027 · Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande · Saint-Jacques-de-la-Lande
Informations pratiques
MONSTER PARADE · Nathalie Béasse Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 9 avril 2027, 20h00
Un spectacle qui, tel un train fantôme, nous réserve une surprise à chaque détour ! On rit, on sursaute, on s’étonne, la peur devient une aventure joyeuse, faite de jeux, d’illusions et de découvertes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-04-09T20:00:00.000+02:00
Fin : 2027-04-09T20:50:00.000+02:00
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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande
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