Informations pratiques

MONSTER PARADE · Nathalie Béasse Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 9 avril 2027, 20h00

Un spectacle qui, tel un train fantôme, nous réserve une surprise à chaque détour ! On rit, on sursaute, on s’étonne, la peur devient une aventure joyeuse, faite de jeux, d’illusions et de découvertes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-04-09T20:00:00.000+02:00

Fin : 2027-04-09T20:50:00.000+02:00

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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande



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