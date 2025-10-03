Monster Run Reichstett

Monster Run Reichstett vendredi 3 octobre 2025.

Monster Run

rue du Général-de-Gaulle Reichstett Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

2025-10-03

Un escape game terrifiant au coeur d’un ancien fort militaire. Serez-vous prêt à affronter vos pires cauchemars ?

Un spectacle déambulatoire unique, dans un dédale de couloirs. Attaqué par 15 comédiens, évadez-vous du Fort Rapp en interagissant avec nos créatures, en trouvant votre chemin et en évitant tous les pièges.

Courez, cachez-vous, mais surtout… ne riez pas trop vite !

Age minimum 12 ans.

Existe aussi en version « Monster Run Cauchemar », pour les plus courageux

Vivez la version intense de la Monster Run en étant plongé dans le noir, touché par les comédiens et… arrosé de (faux) sang !!

Age minimum 16 ans. .

rue du Général-de-Gaulle Reichstett 67116 Bas-Rhin Grand Est unlockdreamsfactory@outlook.fr

