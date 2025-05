Monster Spectacular à Lavardac – Lavardac, 7 juin 2025 15:00, Lavardac.

Lot-et-Garonne

Monster Spectacular à Lavardac Parking du stade Lavardac Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 15:00:00

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-07

2025-06-08

Le Grand show mécanique vu sur M6 débarque au parking du stade de Lavardac du 7 au 8 juin 2025 !

Au programme

– Reproductions spectaculaires de cascades de vos films préférés

– Sauts impressionnants en motocross, quad et voitures délirantes

– Présence de véhicules emblématiques vus à la télévision, dont la célèbre Flash McQueen avec baptêmes offerts aux enfants.

En exclusivité cette année, découvrez le numéro de la glissade infernale !

A découvrir également, le grand show des Monster Trucks XXL qui pulvériseront des voitures sous vos yeux !

Un spectacle inédit à vivre en famille, où adrénaline, frissons et émerveillement seront au rendez-vous !

Après le spectacle, profitez d’un moment privilégié pour rencontrer les cascadeurs et prendre des photos aux côtés des différents véhicules du show !

Samedi 7 juin à 17h.

Dimanche 8 juin à 15h.

Billetterie sur place 30 minutes avant. .

Parking du stade

Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Monster Spectacular à Lavardac

German : Monster Spectacular à Lavardac

Italiano :

Espanol : Monster Spectacular à Lavardac

L’événement Monster Spectacular à Lavardac Lavardac a été mis à jour le 2025-05-19 par OT de l’Albret