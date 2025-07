Monster Spectacular (cascades) Cénac et saint-julien Cénac-et-Saint-Julien

parking ZAE pech mercier Cénac-et-Saint-Julien Dordogne

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Le show mécanique pour toute la famille !

Vu à la télé dans Enquête Exclusive sur M6, Monster Spectacular vous invite à vivre 1h30 de spectacle unique rythmé par des cascades, des moteurs rugissants et des étoiles plein les yeux pour petits et grands !

Vu à la télé dans Enquête Exclusive sur M6, Monster Spectacular vous invite à vivre 1h30 de spectacle unique rythmé par des cascades, des moteurs rugissants et des étoiles plein les yeux pour petits et grands ! .

parking ZAE pech mercier Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80

English : Monster Spectacular (cascades) Cénac et saint-julien

A mechanical show for the whole family!

Seen on TV’s Enquête Exclusive on M6, Monster Spectacular invites you to experience 1h30 of unique entertainment with stunts, roaring engines and starry-eyed fun for young and old alike!

German :

Die mechanische Show für die ganze Familie!

Monster Spectacular, das im Fernsehen in Enquête Exclusive auf M6 zu sehen war, lädt Sie ein, 1,5 Stunden lang eine einzigartige Show zu erleben, die von Stunts, röhrenden Motoren und Sternen voller Augen für Groß und Klein geprägt ist!

Italiano :

Uno spettacolo meccanico per tutta la famiglia!

Visto in TV in Enquête Exclusive su M6, Monster Spectacular vi invita a vivere uno spettacolo unico di un’ora con acrobazie, motori rombanti e performance da star per grandi e piccini!

Espanol : Monster Spectacular (cascades) Cénac et saint-julien

¡Un espectáculo mecánico para toda la familia!

Visto en televisión en Enquête Exclusive en M6, Monster Spectacular le invita a vivir un espectáculo único de hora y media con acrobacias, motores rugientes y actuaciones estelares para grandes y pequeños

