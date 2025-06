Monster Spectacular (cascades) Le Bugue 16 juillet 2025 21:00

Dordogne

Monster Spectacular (cascades) Place du Pré Saint-Louis Le Bugue Dordogne

Début : 2025-07-16 21:00:00

fin : 2025-07-16

2025-07-16

2025-07-17

Les événements du Monster Spectacular sont des spectacles remplis d’adrénaline et de moments Wow pour toute la famille . C’ est un événement à couper le souffle qui rassemble tous les amateurs de sensations fortes depuis plus de 30 ans. Il est de passage au Bugue, profitez-en !

Place du Pré Saint-Louis

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80

English : Monster Spectacular (cascades)

Monster Spectacular events are adrenaline-filled shows and « Wow » moments for the whole family. This breathtaking event has been bringing thrill-seekers together for over 30 years. It’s coming to Le Bugue, so make the most of it!

German : Monster Spectacular (cascades)

Die Veranstaltungen des Monster Spectacular sind adrenalingeladene Shows mit Wow-Momenten für die ganze Familie. Es ist eine atemberaubende Veranstaltung, die seit über 30 Jahren alle Fans des Nervenkitzels zusammenbringt. Die Show ist in Le Bugue zu Gast, genießen Sie sie!

Italiano :

Gli eventi Monster Spectacular sono spettacoli adrenalinici e momenti « Wow » per tutta la famiglia. Questo evento mozzafiato riunisce gli amanti del brivido da oltre 30 anni. Sta arrivando a Le Bugue, quindi approfittatene!

Espanol : Monster Spectacular (cascades)

Los eventos de Monster Spectacular son espectáculos llenos de adrenalina y momentos « Guau » para toda la familia. Este impresionante evento lleva más de 30 años reuniendo a los amantes de las emociones fuertes. Llega a Le Bugue, así que ¡aprovéchalo!

L’événement Monster Spectacular (cascades) Le Bugue a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère