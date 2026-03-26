MONSTER SPECTACULAR

PARKING DE L’ÉCOLE Seysses Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

L’événement Monster spectacular arrive à Seysses pour la toute première fois !

Vu récemment à la télé sur M6 dans enquête exclusive, venez découvrir 1h30 de show exceptionnel.

Au programme: Show automobile acrobatique, motocross et quad, reproduction de scènes de vos films préférés, le Monde de Cars avec la fabuleuse voiture Flash Mc Queen pour les enfants, les véritables Monster trucks en action… 10 .

PARKING DE L’ÉCOLE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Monster spectacular comes to Seysses for the very first time!

L’événement MONSTER SPECTACULAR Seysses a été mis à jour le 2026-03-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE