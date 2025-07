Monster Spectacular Siorac Siorac-en-Périgord

Monster Spectacular Siorac Siorac-en-Périgord mardi 22 juillet 2025.

Monster Spectacular Siorac

Parking carrefour market Siorac-en-Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-22

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-22

1h30 de grand spectacle à l’américaine !

Show moto, quad, actions scénarisées, reproduction de cascades de cinéma, voiture délirante, baptêmes offerts pour tous les enfants à bord de la véritable voiture Flash McQueen

Venez découvrir Monster Spectacular, le grand show mécanique vu sur M6 dans Enquête exclusive ! 1h30 de grand spectacle à l’américaine !

Show moto, quad, actions scénarisées, reproduction de cascades de cinéma, voiture délirante, baptêmes offerts pour tous les enfants à bord de la véritable voiture Flash McQueen.

Frissons garantis avec nos Monsters Trucks en action qui vont pulvériser des véhicules en direct !

Infos pratiques:

Siorac Parking du Carrefour Market

Dimanche 22 juillet à 21h/ 9p.m

Pas de réservations, il faut venir 30 minutes à l’avance à la caisse. .

Parking carrefour market Siorac-en-Périgord 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 72 35 09

English :

1h30 of great American-style entertainment!

Motorcycle and quad show, scripted action, reproduction of movie stunts, crazy car, free baptisms for all children aboard the real Flash McQueen car

German : Monster Spectacular Siorac

1,5 Stunden großes Spektakel auf amerikanische Art!

Motorrad- und Quad-Show, inszenierte Aktionen, Nachbildung von Filmstunts, verrückte Autos, kostenlose Taufen für alle Kinder an Bord des echten Flash McQueen Autos

Italiano :

1h30 di grande divertimento all’americana!

Spettacolo di moto, quad, azione sceneggiata, riproduzione di acrobazie cinematografiche, crazy car, battesimo gratuito per tutti i bambini nella vera auto di Flash McQueen..

Espanol : Monster Spectacular Siorac

¡1h30 de gran espectáculo a la americana!

Espectáculo de motos, quads, acción guionizada, reproducción de acrobacias de cine, coche loco, bautizos gratuitos para todos los niños en el auténtico coche de Flash McQueen..

L’événement Monster Spectacular Siorac Siorac-en-Périgord a été mis à jour le 2025-07-08 par Périgord Noir Vallée Dordogne