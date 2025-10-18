Monster Spectacular TARBES Tarbes

Monster Spectacular TARBES Tarbes samedi 18 octobre 2025.

Monster Spectacular

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-18

Le Grand show mécanique vu sur M6 débarque au Parc des Expositions !

SÉANCES

– Samedi 18 octobre à 17h

– Dimanche 19 octobre à 16h

AU PROGRAMME

– Reproductions spectaculaires de cascades de vos films préférés

– Reconstitutions d’accidents de la route

– Sauts impressionnants en motocross, quad et voitures délirantes

– Présence de véhicules emblématiques vus à la télévision, dont la célèbre Flash McQueen avec baptêmes offerts aux enfants

En exclusivité cette année, découvrez le numéro de la glissade infernale !

A découvrir également, le grand show des Monster Trucks XXL qui pulvériseront des voitures sous vos yeux !

Un spectacle inédit à vivre en famille, où adrénaline, frissons et émerveillement seront au rendez-vous !

Après le spectacle, profitez d’un moment privilégié pour rencontrer les cascadeurs et prendre des photos aux côtés des différents véhicules du show !

BILLETTERIE

> en ligne Voir site internet (bloc Coordonnées)

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

The Grand show mécanique seen on M6 comes to the Parc des Expositions!

SESSIONS

– Saturday, October 18, 5pm

– Sunday, October 19 at 4pm

PROGRAM

– Spectacular reproductions of stunts from your favorite films

– Re-enactments of road accidents

– Impressive jumps on motocross, quad bikes and crazy cars

– Iconic vehicles seen on TV, including the famous Flash McQueen, with baptisms offered to children

Exclusively this year, discover the infernal slide act!

And don’t miss the big show featuring Monster Trucks XXL, who will pulverize cars before your very eyes!

A unique show for the whole family, where adrenalin, thrills and wonder are the order of the day!

After the show, take advantage of a special moment to meet the stuntmen and take photos alongside the various vehicles in the show!

TICKETS

> online: see website (contact details block)

German :

Die große mechanische Show, die auf M6 zu sehen war, landet im Parc des Expositions!

SENDEN

– Samstag, 18. Oktober um 17 Uhr

– Sonntag, 19. Oktober um 16 Uhr

AUF DEM PROGRAMM:

– Spektakuläre Nachbildungen von Stunts aus Ihren Lieblingsfilmen

– Nachstellung von Verkehrsunfällen

– Beeindruckende Sprünge mit Motocross-Maschinen, Quads und verrückten Autos

– Ikonische Fahrzeuge aus dem Fernsehen, darunter der berühmte Flash McQueen, mit Taufen für Kinder

Exklusiv in diesem Jahr: Entdecken Sie die Nummer mit der Höllenrutsche!

Entdecken Sie auch die große Show der Monster Trucks XXL, die vor Ihren Augen Autos pulverisieren werden!

Ein ganz neues Spektakel für die ganze Familie, bei dem Adrenalin, Nervenkitzel und Staunen an der Tagesordnung sind!

Nach der Show haben Sie die Möglichkeit, die Stuntmen zu treffen und Fotos mit den verschiedenen Fahrzeugen der Show zu machen!

TICKETS:

> online: Siehe Website (Block Kontaktdaten)

Italiano :

Il Grand Show mécanique visto su M6 arriva al Parc des Expositions!

SESSIONI

– Sabato 18 ottobre alle 17:00

– Domenica 19 ottobre alle 16:00

IN PROGRAMMA

– Riproduzioni spettacolari di acrobazie dei vostri film preferiti

– Rievocazioni di incidenti stradali

– Salti impressionanti in motocross, quad e auto pazze

– Veicoli iconici visti in televisione, tra cui il famoso Flash McQueen, con battesimi offerti ai bambini

In esclusiva quest’anno, scoprite il numero di scivolo infernale!

E non perdetevi il grande spettacolo dei Monster Trucks XXL, che polverizzeranno le auto sotto i vostri occhi!

Uno spettacolo unico per tutta la famiglia, con tanta adrenalina, brividi e meraviglia!

Dopo lo spettacolo, godetevi un momento speciale per incontrare gli stuntman e scattare foto con i diversi veicoli dello show!

BIGLIETTI

> online: vedi sito web (blocco dei contatti)

Espanol :

El Grand show mécanique visto en la M6 llega al Parque de Exposiciones

SESIONES

– Sábado 18 de octubre a las 17.00 h

– Domingo 19 de octubre a las 16:00

EN EL PROGRAMA

– Espectaculares reproducciones de acrobacias de sus películas favoritas

– Recreaciones de accidentes de tráfico

– Saltos impresionantes en motocross, quads y coches locos

– Vehículos icónicos vistos en televisión, incluido el famoso Flash McQueen, con bautismos ofrecidos a los niños

En exclusiva este año, ¡descubra el número del tobogán infernal!

Y no se pierda el gran espectáculo de los Monster Trucks XXL, ¡que pulverizarán los coches ante sus propios ojos!

Un espectáculo único para toda la familia, lleno de adrenalina, emoción y asombro

Después del espectáculo, disfrute de un momento especial para conocer a los dobles y hacerse fotos con los diferentes vehículos del espectáculo

ENTRADAS

> en línea: consulte el sitio web (bloque de datos de contacto)

