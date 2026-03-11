Monster Spectacular TARBES Tarbes

Monster Spectacular

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

2026-04-04

Plongez au cœur de l’action avec des reproductions spectaculaires, des cascades mythiques de vos films préférés, vivez des impressionnantes reconstitutions d’accidents de la route.

Frissons garantis avec les sauts en motocross et quad !

Découvrez de près des véhicules emblématiques vus à la télévision, dont l’incontournable Flash McQueen pour les enfants, sans oublier le moment fort du spectacle le show XXL des Monster Trucks, qui écraseront des voitures sous vos yeux !

Un spectacle inédit à partager en famille, mêlant adrénaline, émotions fortes et émerveillement pour petits et grands !

Nouveauté 2026 1h30 avant le show, découvrez l’Adrénaline Zone !

– Baptême de Monster Truck

– Baptême en voiture Flash Mc Queen

– Baptême de voiture en équilibre sur deux roues

– Rencontre avec les pilotes séances photos et dédicaces

– Visite des véhicules approchez avant le show de nos géants Monster Trucks

– Boutique Souvenirs et confiserie boutique officielle, popcorn, crêpes, hot-dogs, frites, barbe à papa…

Pas de baptême au cours ni à la fin du spectacle. Baptêmes non inclus dans l’entrée.

SPECTACLES

– Samedi à 17h

– Dimanche à 16h

– Lundi à 16h

BILLETTERIE

> en ligne Voir site internet (bloc Coordonnées)

> sur place directement 1h30 avant le show

English :

Plunge into the heart of the action with spectacular reproductions of mythical stunts from your favorite films, and experience impressive reconstructions of road accidents.

Thrills guaranteed with motocross and quad jumps!

Get up close and personal with iconic vehicles seen on TV, including the must-see Flash McQueen for kids, not forgetting the highlight of the show: the XXL Monster Trucks show, crushing cars before your very eyes!

A unique show to share with the whole family, combining adrenaline, thrills and wonder for young and old alike!

New for 2026: 1h30 before the show, discover the Adrenaline Zone!

– Monster Truck baptism

– Flash Mc Queen car baptism

– Baptism of a car balancing on two wheels

– Meet the drivers: photo sessions and autographs

– Visit the vehicles: get up close and personal before the show with our giant Monster Trucks

– Souvenir and confectionery store: official store, popcorn, pancakes, hot dogs, French fries, cotton candy…

No christenings during or at the end of the show. Baptisms not included in admission.

SHOWS

– Saturday at 5pm

– Sunday at 4pm

– Monday at 4pm

TICKETS

> online: see website (contact details block)

> on site 1h30 before the show

