Monster Spectacular Tulle
Monster Spectacular
Place Martial Brigouleix Tulle Corrèze
Tarif : – –
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20 2025-09-21
Un véritable show de qualité à ne pas confondre avec les précédents installés proches de chez vous ! Reproduction de cascades de cinéma, Moto, Quad, Monster Truck, Voitures délirantes et plein d’autres surprises pour toute la famille !
Les cascadeurs Monster Spectacular vus à la télé sur M6 dans Enquête Exclusive ! .
Place Martial Brigouleix Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 67 08 18
