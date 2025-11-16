Monstres d’Automne Dangeau

Monstres d’Automne Dangeau dimanche 16 novembre 2025.

Monstres d’Automne

Dangeau Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-11-16 11:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Viens à la rencontre des monstres qui peuplent les livres de la bibliothèque lors de cette animation monstrueuse ouverte aux plus petits et aux plus grands.

À partir de 3 ans jusque 103 ans. Après la lecture nous t’invitons à créer de drôles de monstres à adopter et ramener chez toi. Aucun matériel nécessaire autre que ton imagination, le reste est fourni par la bibliothèque. Boissons et petit encas proposés à la fin de l’animation pour les petits et grands gourmands .

Dangeau 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire bibliotheque@dangeau.fr

English :

Come and meet the monsters that populate the library’s books during this monstrous animation open to young and old alike.

German :

Begegne den Monstern, die die Bücher der Bibliothek bevölkern, bei dieser monstermäßigen Animation, die für die Kleinsten und die Größten offen ist.

Italiano :

Venite a conoscere i mostri che popolano i libri della biblioteca in questo evento mostruoso aperto a grandi e piccini.

Espanol :

Ven a conocer a los monstruos que pueblan los libros de la biblioteca en este monstruoso evento abierto a grandes y pequeños.

