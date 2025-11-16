Monstres d’Automne Dangeau
Monstres d’Automne Dangeau dimanche 16 novembre 2025.
Monstres d’Automne
Dangeau Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 11:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Viens à la rencontre des monstres qui peuplent les livres de la bibliothèque lors de cette animation monstrueuse ouverte aux plus petits et aux plus grands.
À partir de 3 ans jusque 103 ans. Après la lecture nous t’invitons à créer de drôles de monstres à adopter et ramener chez toi. Aucun matériel nécessaire autre que ton imagination, le reste est fourni par la bibliothèque. Boissons et petit encas proposés à la fin de l’animation pour les petits et grands gourmands .
Dangeau 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire bibliotheque@dangeau.fr
English :
Come and meet the monsters that populate the library’s books during this monstrous animation open to young and old alike.
German :
Begegne den Monstern, die die Bücher der Bibliothek bevölkern, bei dieser monstermäßigen Animation, die für die Kleinsten und die Größten offen ist.
Italiano :
Venite a conoscere i mostri che popolano i libri della biblioteca in questo evento mostruoso aperto a grandi e piccini.
Espanol :
Ven a conocer a los monstruos que pueblan los libros de la biblioteca en este monstruoso evento abierto a grandes y pequeños.
L’événement Monstres d’Automne Dangeau a été mis à jour le 2025-10-09 par OT DU BONNEVALAIS