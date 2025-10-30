Monstres et figures de l’étrange Rdv devant l’Office de Tourisme Nîmes

Monstres et figures de l’étrange Rdv devant l’Office de Tourisme Nîmes jeudi 30 octobre 2025.

Monstres et figures de l’étrange

Rdv devant l’Office de Tourisme 6 bd des Arènes Nîmes Gard

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Les étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, enfants de 11 à 16 ans, les habitants de Nîmes pour les visites de Nîmes.

Début : 2025-10-30 17:30:00

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Dans la ville, de nombreuses façades ont été décorées d’animaux fantastiques, d’êtres imaginaires ou de personnages grotesques…

Rdv devant l’Office de Tourisme 6 bd des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com

English :

In the city, many facades have been decorated with fantastic animals, imaginary beings or grotesque characters..

German :

In der Stadt wurden viele Fassaden mit fantastischen Tieren, Fantasiewesen oder grotesken Figuren verziert..

Italiano :

Molte facciate della città sono state decorate con animali fantastici, esseri immaginari o personaggi grotteschi?

Espanol :

Muchas de las fachadas de la ciudad se han decorado con animales fantásticos, seres imaginarios o personajes grotescos?

L’événement Monstres et figures de l’étrange Nîmes a été mis à jour le 2025-09-22 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes