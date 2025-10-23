Monstrueux ! Haguenau

jeudi 23 octobre 2025.

Monstrueux !

9 rue du Maréchal Foch Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-23 16:00:00

Date(s) :

2025-10-23

Après une brève visite à la découverte des monstres et créatures fantastiques qui peuplent le Musée Historique, les participants réaliseront chacun une créature hybride articulée en 2D, inspirée du bestiaire médiéval et mythologique.

Atelier de 6 à 9 ans. .

9 rue du Maréchal Foch Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 29 39 musees-archives@agglo-haguenau.fr

English :

After a brief visit to discover the monsters and fantastical creatures that populate the Historical Museum, participants will each create an articulated 2D hybrid creature inspired by medieval and mythological bestiary.

German :

Nach einem kurzen Rundgang, bei dem sie die Monster und fantastischen Kreaturen entdecken, die das Historische Museum bevölkern, fertigt jede/r Teilnehmer/in eine gelenkige 2D-Hybridkreatur an, die vom mittelalterlichen und mythologischen Bestiarium inspiriert ist.

Italiano :

Dopo una breve visita alla scoperta dei mostri e delle creature fantastiche che popolano il Musée Historique, i partecipanti creeranno ciascuno una creatura ibrida articolata in 2D ispirata al bestiario medievale e mitologico.

Espanol :

Tras una breve visita para descubrir los monstruos y criaturas fantásticas que habitan el Musée Historique, los participantes crearán cada uno una criatura híbrida articulada en 2D inspirada en el bestiario medieval y mitológico.

