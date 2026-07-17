Monsures vu par un photographe amateur du 19e, Monsures, Monsures

Informations pratiques

Monsures vu par un photographe amateur du 19e 19 et 20 septembre Monsures Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite du site et présentation du travail photographique de Vedastus, photographe amateur de la fin du 19em siècle

Monsures 12 rue du Château Monsures 80160 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 06 49 52 90 19 Gaston de Landreville (1845-1925)

a vécu au château de Monsures de 1885 à 1900 ; il s’était donné comme pseudonyme « Vedastus », -Gaston en latin-, nom dont ce photographe amateur signe ses clichés . Un recueil de 55 photographies montre le village et le château au tournant du 19em siècle. gratuit

Visite du site et présentation du travail photographique de Vedastus, photographe amateur de la fin du 19em siècle

Hugues d’Hautefeuille