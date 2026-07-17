Monsures vu par un photographe amateur du 19e, Monsures, Monsures
samedi 19 septembre 2026 · Monsures
Informations pratiques
Monsures vu par un photographe amateur du 19e 19 et 20 septembre Monsures Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite du site et présentation du travail photographique de Vedastus, photographe amateur de la fin du 19em siècle
Monsures 12 rue du Château Monsures 80160 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 06 49 52 90 19 Gaston de Landreville (1845-1925)
a vécu au château de Monsures de 1885 à 1900 ; il s’était donné comme pseudonyme « Vedastus », -Gaston en latin-, nom dont ce photographe amateur signe ses clichés . Un recueil de 55 photographies montre le village et le château au tournant du 19em siècle. gratuit
Visite du site et présentation du travail photographique de Vedastus, photographe amateur de la fin du 19em siècle
Hugues d’Hautefeuille