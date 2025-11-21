MONT à la Halle aux grains Bagnères-de-Bigorre

MONT

à la Halle aux grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 8.8 – 8.8 – 8.8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 21:30:00

Date(s) :

2025-11-21

Le Cirque Jafarson

Au plateau Charly Bouges en alternance avec Marius Fouilland, Rachel Cazenave,

Victor Kastel, Livia Jouan, Fanny Padovani, Clara Duflo, Elsa Morineaux, Romain Franco.

Autour du plateau Rachel Cazenave, conception générale, Victor Kastel, composition

musicale, développement spatialisation sonore, direction technique, création lumière

Aide à la chorégraphie et à l’écriture, regard extérieur Mellina Boubetra

Création costumes, régie plateau Zoé Pétrignet

Regards extérieurs et aides diverses Mehdi Baki, Noé Chapsal, Tom Porcher,

Virginie Terroitin, Hugo Larroche, Théo Pétrignet, Jules Dellestable

Mont est un spectacle-univers, un moment de poésie dans un monde fantastique.

À l’heure où les récits individuels saturent nos imaginaires, Mont choisit de placer le groupe

au centre — un groupe presque famille.

Au plateau, ils et elles sont huit et traversent des moments de vie collective une naissance,

une dispute, et même un anniversaire ! La mise en scène, ouvre un espace de projection

est-ce la bagarre qui vous fige, ou les éclats de rire qui vous font sourire ?

La réception sera personnelle, mais l’expérience, elle, est résolument collective.

Mont, c’est aussi une démarche singulière d’exposer un monde imaginaire qui ne cherche pas

à tout expliquer mais à faire vivre un fragment de réalité parallèle. L’univers ne se livre jamais

tout à fait, il se suggère et laisse toujours entrevoir qu’il existe bien plus que ce que l’on voit.

Il y a dans Mont cette sensation d’entrer dans un monde structuré, habité, en mouvement,

dont on ne fait que traverser un instant.

.

à la Halle aux grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 18

English :

Le Cirque Jafarson

On stage: Charly Bouges alternating with Marius Fouilland, Rachel Cazenave,

Victor Kastel, Livia Jouan, Fanny Padovani, Clara Duflo, Elsa Morineaux, Romain Franco.

On stage: Rachel Cazenave, general design, Victor Kastel, musical composition

sound spatialization, technical direction, lighting design

Help with choreography and writing, outside view: Mellina Boubetra

Costume design, stage management: Zoé Pétrignet

Outside help and assistance: Mehdi Baki, Noé Chapsal, Tom Porcher,

Virginie Terroitin, Hugo Larroche, Théo Pétrignet, Jules Dellestable

Mont is a universe-show, a poetic moment in a fantastic world.

At a time when individual narratives saturate our imaginations, Mont chooses to place the group at the centre? almost a family

at the center? a group almost like a family.

On stage, the eight of them experience moments of collective life: a birth,

an argument, and even a birthday! The staging opens up a space for projection:

is it the fight that makes you freeze, or the laughter that makes you smile?

The reception is personal, but the experience is resolutely collective.

Mont is also a singular approach to exhibiting an imaginary world that doesn’t seek to explain everything

to explain everything, but rather to bring to life a fragment of parallel reality. The universe never reveals itself

it suggests itself, always hinting that there is much more to it than meets the eye.

Mont gives us the sensation of entering a world that is structured, inhabited and in motion,

of which we are only passing through for a moment.

German :

Der Zirkus Jafarson

Am Set: Charly Bouges abwechselnd mit Marius Fouilland, Rachel Cazenave,

Victor Kastel, Livia Jouan, Fanny Padovani, Clara Duflo, Elsa Morineaux, Romain Franco.

Rund um die Bühne: Rachel Cazenave, Gesamtkonzeption, Victor Kastel, Komposition

musik, Entwicklung von Klangraum, technische Leitung, Lichtgestaltung

Unterstützung bei der Choreografie und dem Schreiben, Blick von außen: Mellina Boubetra

Kostümdesign, Bühnenregie: Zoé Pétrignet

Blick von außen und verschiedene Hilfen: Mehdi Baki, Noé Chapsal, Tom Porcher,

Virginie Terroitin, Hugo Larroche, Théo Pétrignet, Jules Dellestable

Mont ist ein Schauspiel-Universum, ein Moment der Poesie in einer fantastischen Welt.

In einer Zeit, in der individuelle Erzählungen unsere Vorstellungswelt sättigen, entscheidet sich Mont dafür, die Gruppe

in den Mittelpunkt zu stellen eine Gruppe, die fast eine Familie ist.

Auf der Bühne sind es acht Personen, die Momente des kollektiven Lebens durchleben: eine Geburt,

einen Streit und sogar einen Geburtstag! Die Inszenierung, öffnet einen Projektionsraum

ist es der Kampf, der dich erstarren lässt, oder das Lachen, das dich zum Lächeln bringt?

Die Rezeption ist persönlich, aber die Erfahrung ist eine kollektive.

Mont ist auch ein einzigartiger Ansatz, eine Fantasiewelt zu zeigen, die nicht versucht, die Welt zu erklären

alles zu erklären, sondern ein Fragment einer parallelen Realität erlebbar zu machen. Das Universum wird nie

es deutet sich an und lässt immer erahnen, dass es viel mehr gibt als das, was wir sehen.

Mont vermittelt das Gefühl, in eine strukturierte, bewohnte, sich bewegende Welt einzutreten,

in einer Welt, in der man nur einen Moment lang unterwegs ist.

Italiano :

Il Circo Jafarson

In scena: Charly Bouges in alternanza con Marius Fouilland, Rachel Cazenave,

Victor Kastel, Livia Jouan, Fanny Padovani, Clara Duflo, Elsa Morineaux, Romain Franco.

In scena: Rachel Cazenave, concetto generale, Victor Kastel, composizione musicale, direzione tecnica, disegno luci

sviluppo, direzione tecnica, disegno luci

Assistenza alla coreografia e alla scrittura, vista dall’esterno: Mellina Boubetra

Costumista, direzione di scena: Zoé Pétrignet

Aiuto e assistenza esterni: Mehdi Baki, Noé Chapsal, Tom Porcher,

Virginie Terroitin, Hugo Larroche, Théo Pétrignet, Jules Dellestable

Mont è un universo-spettacolo, un momento poetico in un mondo fantastico.

In un momento in cui le storie individuali saturano il nostro immaginario, Mont sceglie di mettere al centro il gruppo, un gruppo che è quasi una famiglia

al centro, un gruppo che è quasi una famiglia.

Sono in otto sul palco e attraversano momenti di vita collettiva: una nascita, un litigio e persino un compleanno!

una discussione, e anche un compleanno! La messa in scena apre uno spazio di proiezione:

è il litigio che fa raggelare o la risata che fa sorridere?

L’accoglienza sarà personale, ma l’esperienza è decisamente collettiva.

Mont è anche un approccio singolare all’esposizione di un mondo immaginario che non cerca di spiegare tutto, ma piuttosto di far vivere un’esperienza tanto personale quanto collettiva

non si tratta di spiegare tutto, ma di dare vita a un frammento di realtà parallela. L’universo non si rivela mai

si suggerisce da solo e lascia sempre intendere che c’è molto di più di quello che si vede.

Mont ci dà la sensazione di entrare in un mondo strutturato, abitato e in movimento,

di cui siamo solo di passaggio per un momento.

Espanol :

El circo Jafarson

En escena: Charly Bouges alternando con Marius Fouilland, Rachel Cazenave,

Victor Kastel, Livia Jouan, Fanny Padovani, Clara Duflo, Elsa Morineaux, Romain Franco.

En escena: Rachel Cazenave, concepción general, Victor Kastel, composición musical

desarrollo, dirección técnica, diseño de iluminación

Asistencia coreografía y escritura, visión exterior: Mellina Boubetra

Diseño de vestuario, dirección escénica: Zoé Pétrignet

Ayuda y asistencia externas: Mehdi Baki, Noé Chapsal, Tom Porcher,

Virginie Terroitin, Hugo Larroche, Théo Pétrignet, Jules Dellestable

Mont es un universo-espectáculo, un momento poético en un mundo fantástico.

En una época en la que las historias individuales saturan nuestra imaginación, Mont opta por situar al grupo en el centro… un grupo casi familiar

en el centro? un grupo casi familiar.

Son ocho en escena, y atraviesan momentos de la vida colectiva: un nacimiento, una discusión, ¡e incluso un cumpleaños!

una discusión, ¡e incluso un cumpleaños! La puesta en escena abre un espacio de proyección:

¿Es la pelea lo que te deja helado, o la risa lo que te hace sonreír?

La recepción será personal, pero la experiencia es decididamente colectiva.

Mont es también un enfoque singular de la exposición de un mundo imaginario que no pretende explicarlo todo, sino dar vida a una experiencia tan personal como colectiva

no pretende explicarlo todo, sino dar vida a un fragmento de realidad paralela. El universo nunca se revela

se sugiere a sí mismo y siempre insinúa que es mucho más de lo que parece.

Mont nos da la sensación de entrar en un mundo estructurado, habitado y en movimiento,

del que sólo estamos de paso un instante.

L’événement MONT Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-10-22 par HPTE|CDT65