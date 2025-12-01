Mont et Merveilles > Concert de Noël Chants de Noël d’hier et d’aujourd’hui Le Mont-Saint-Michel

Mont et Merveilles > Concert de Noël Chants de Noël d’hier et d’aujourd’hui

Église Saint-Pierre Le Mont-Saint-Michel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

La Chapelle Harmonique invite à une veillée musicale de Noël mêlant l’élégance des Noëls baroques (Marc-Antoine Charpentier, Michael Prætorius, et bien d’autres) et la fraîcheur des chants traditionnels connus de tous. Voix lumineuses, instruments anciens, et la direction de Valentin Tournet offrent une atmosphère mêlant recueillement et joie partagée. Un moment intemporel de ferveur et de convivialité, idéal pour célébrer Noël. .

Église Saint-Pierre Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie

