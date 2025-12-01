Mont et Merveilles > Concerts de Gospel Le Mont-Saint-Michel
Mont et Merveilles > Concerts de Gospel Le Mont-Saint-Michel samedi 20 décembre 2025.
Début : 2025-12-20 14:30:00
2025-12-20
Laissez-vous emporter par l’esprit de Noël avec deux concerts exceptionnels de Gospel, donnés au cœur de l’église abbatiale. La chorale Free Gospel, chœur mixte adulte, a été créée en 1999 et est composée de 30 choristes. Chants de Noël, grands classiques du gospel et énergie chaleureuse seront au rendez-vous pour offrir un moment magique et unique à partager.
6 représentations par soir. .
