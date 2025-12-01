Mont et Merveilles > Concerts de Gospel Le Mont-Saint-Michel

Mont et Merveilles > Concerts de Gospel

Abbaye Le Mont-Saint-Michel Manche

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Laissez-vous emporter par l’esprit de Noël avec deux concerts exceptionnels de Gospel, donnés au cœur de l’église abbatiale. La chorale Free Gospel, chœur mixte adulte, a été créée en 1999 et est composée de 30 choristes. Chants de Noël, grands classiques du gospel et énergie chaleureuse seront au rendez-vous pour offrir un moment magique et unique à partager.

6 représentations par soir. .

Abbaye Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie

