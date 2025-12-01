Mont et Merveilles > Conférence Sylvain Tesson Le Merveilleux Le Mont-Saint-Michel
Abbaye Le Mont-Saint-Michel Manche
Début : 2025-12-28 15:00:00
fin : 2025-12-28
2025-12-28
À l’été 2022, Sylvain Tesson part sur les côtes atlantiques à la recherche des fées , ces instants de grâce que le regard révèle dans le monde un reflet sur la mer, le vent dans les feuilles, la beauté surgissant d’une forme. De la Galice à l’Écosse, il relie par la mer les promontoires où naît le merveilleux. À travers ce récit sensible et lumineux, il partage sa quête d’émerveillement dans un monde devenu trop mécanique.
Gratuit sur réservation par mail à resa.montsaintmichel@monuments-nationaux.fr .
Abbaye Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie +33 2 33 89 29 40 evenementiel@avranches.fr
