Mont et Merveilles > Contes & histoires Déambulation musicale et théâtralisée Le Mont-Saint-Michel

Mont et Merveilles > Contes & histoires Déambulation musicale et théâtralisée

Abbaye Le Mont-Saint-Michel Manche

Début : 2025-12-30 14:30:00

fin : 2025-12-30

Des voix résonnent dans l’Abbaye. Elles approchent, ondulent, se transforment.

Les P’tites Goules apparaissent alors silhouettes marines — algues, coraux, poissons — qui mêlent chant, rythme et gestes pour raconter des histoires venues du large.

Leur “fanfare vocale” déambule, entraînant les visiteurs dans une traversée joyeuse et un peu magique, où les créatures imaginaires semblent avoir quitté la mer pour explorer les salles de l’abbaye. Une rencontre surprenante, pleine de couleurs et d’énergie. .

Abbaye Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie

