Mont et Merveilles > La parade de la baie Beauvoir

Mont et Merveilles > La parade de la baie

Le Bas Pays Beauvoir Manche

Début : 2025-12-21 14:30:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Dans la lumière de l’après-midi, la baie devient un immense théâtre. Des créatures marines de plusieurs mètres d’envergure — poissons, murène, triton et chimères volantes — flottent au-dessus du public, guidées par les comédiens.

Le cortège avance lentement, depuis la Caserne jusqu’au pied du Mont, comme un grand voyage aquatique dans le ciel. Une procession spectaculaire, ouverte et collective, où l’on marche au rythme des créatures qui ondulent au-dessus de la foule.

Durée 2 h.

Départ du Centre d’Information Touristique au Mont Saint-Michel .

Le Bas Pays Beauvoir 50170 Manche Normandie

