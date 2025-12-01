Mont et Merveilles > Les Luminéoles

Le Mont-Saint-Michel Manche

Début : 2025-12-19 17:00:00

fin : 2025-12-19 20:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Dans le ciel de la Baie, d’étranges oiseaux de lumière prennent vie. Leurs corps translucides captent le vent, leurs ailes deviennent des voiles et la nuit se transforme en scène aérienne.

Les Luminéoles, créatures imaginaires conçues par la Cie Porté par le Vent, ne racontent pas une histoire ils en dessinent une dans l’air. Au rythme des bourrasques, ils dansent, glissent, se croisent, disparaissent puis reviennent, portés par le souffle de la mer et le silence du ciel.

6 représentations par soir. .

Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie

