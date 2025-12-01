Mont et Merveilles > Merveilleuse Ménagerie Le Bas Pays Beauvoir

Mont et Merveilles > Merveilleuse Ménagerie

Achille le Poulpe géant et Sidonie la Baleine bleue prennent place près du Centre d’Information Touristique. Monumentales, bienveillantes et imaginaires, ces deux créatures de plus de 15 mètres veillent sur le départ des navettes et plongent les visiteurs dans l’univers poétique de la Merveilleuse Ménagerie dès leur arrivée au Mont. .

Beauvoir 50170 Manche Normandie

