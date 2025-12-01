Mont et Merveilles > Merveilleuses Facéties Le Mont-Saint-Michel
Le Mont-Saint-Michel Manche
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19 17:00:00
fin : 2026-01-04 23:00:00
2025-12-19
Cinq installations lumineuses et poétiques métamorphosent le Mont Saint-Michel. Poissons facettes, poissons chromatiques, baleine facétieuse et lanternes corail invitent à la rêverie dans un parcours lumineux à découvrir au gré de la promenade.
De 17h à 23h (de 17h à 2h les 24 et 31 décembre), dans le Village du Mont Saint-Michel. .
