Mont et Merveilles > Merveilleuses Facéties

Le Mont-Saint-Michel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19 17:00:00

fin : 2026-01-04 23:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Cinq installations lumineuses et poétiques métamorphosent le Mont Saint-Michel. Poissons facettes, poissons chromatiques, baleine facétieuse et lanternes corail invitent à la rêverie dans un parcours lumineux à découvrir au gré de la promenade.

De 17h à 23h (de 17h à 2h les 24 et 31 décembre), dans le Village du Mont Saint-Michel. .

Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie

English :

L’événement Mont et Merveilles > Merveilleuses Facéties Le Mont-Saint-Michel a été mis à jour le 2025-12-10 par Attitude Manche