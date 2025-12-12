Mont et Merveilles > Messe du jour de Noël

Le Mont-Saint-Michel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-25

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-25

La Messe solennelle du jour de Noël réunit les fidèles dans un des lieux les plus emblématiques du Mont. Chants, célébration et partage marquent ce moment au cœur des festivités.

Horaire 11h à l’Église Saint-Pierre du Mont Saint-Michel 11h30 à l’Abbaye du Mont Saint-Michel. .

Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie

English :

L’événement Mont et Merveilles > Messe du jour de Noël Le Mont-Saint-Michel a été mis à jour le 2025-12-10 par Attitude Manche