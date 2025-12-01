Mont et Merveilles > Parade du village du Mont

Le Mont-Saint-Michel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 17:15:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Dans les ruelles étroites du Mont, comédiens et personnages imaginaires prennent vie. Leurs costumes lumineux, leurs gestes et leurs voix animent les escaliers, les ruelles et les porches, comme si le Mont devenait le décor d’un conte vivant. La parade du village du Mont est un moment intime, à hauteur humaine une traversée théâtrale où l’on croise des figures fantastiques, des silhouettes marines, des éclats de rire et des surprises au détour de chaque pierre.

Durée 1h.

Dans le village du Mont Saint-Michel (départ au Parvis de la Croix de Jérusalem). .

Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie

