Mont et Merveilles, rencontre avec Catherine Van Offelen Place Littré Avranches

Mont et Merveilles, rencontre avec Catherine Van Offelen

Place Littré Hôtel de ville Avranches Manche

Début : 2025-12-28 11:30:00

fin : 2025-12-28 13:00:00

2025-12-28

Prudence grecque et merveilleux médiéval .

Dans les écrits du Moyen-Âge, le merveilleux est avant tout associé au voyage, à l’image du chevalier errant dans la forêt du mystère. Or la figure du chevalier médiéval s’approche d’une ancienne vertu grecque: celle de la “phronèsis”, mélange d’audace et de raison. Nous traduisons maladroitement la phronèsis par prudence alors qu’elle désigne l’art de trancher en mariant la rigueur et l’intuition, l’intelligence et le flair, la grandeur morale et la souplesse rusée. Le chevalier en quête “d’amour et d’aventure serait-il la réincarnation du phronimos grec ? L’art de bien décider semble cruellement manquer à notre époque, en mal de chevaliers modernes.

Conférence programmée dans le cadre de Mont & Merveilles, événement impulsé dans la baie par l’Etablissement public national du Mont Saint Michel, en coordination avec la ville d’Avranches avec le soutien de l’agglomération Mont Saint Michel Normandie. .

