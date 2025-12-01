Mont et Merveilles > Rencontre avec le père Noël

Le Mont-Saint-Michel Manche

Début : Lundi 2025-12-22 11:00:00

fin : 2025-12-23 18:00:00

2025-12-22

Le Père Noël fait halte au Mont Saint-Michel pour deux journées particulières.

Au détour des ruelles médiévales, familles et enfants peuvent le rencontrer, discuter, prendre une photo ou lui remettre leur lettre. Dans ce décor féerique, la tradition retrouve sa magie et crée un moment simple, chaleureux et hors du temps. .

Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie

