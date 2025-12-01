Mont et Merveilles Rencontre avec Sylvain Tesson, Les piliers de la mer Place Littré Avranches

Mont et Merveilles Rencontre avec Sylvain Tesson, Les piliers de la mer

Où peut-on encore fouler des espaces intouchés sur la planète ?

Les Piliers de la mer, retrace les derniers voyages de Sylvain Tesson, de la Tasmanie au Shetlan, du Cap Horn à l’aiguille d’Etretat, l’écrivain se lance à l’assaut des piliers de la mer, il a gravi plus de cent stacks, ces piliers rocheux dressés au large des falaises. Symboliquement, ces tours de la haute mer représentent les figures de la dissidence elles s’écartent de la masse continentale, préférant s’isoler.

Qui êtes-vous, vigies abandonnées ?

Le dernier refuge des hommes libres ?

Conférence et projection Les piliers de la mer dans le cadre de Mont et Merveilles, événement impulsé dans la baie par l’Etablissement public national du Mont Saint Michel, en coordination avec la Ville d’Avranches avec le soutien de l’agglomération Mont Saint Michel Normandie.

Durée 1 h, échanges et dédicace à la suite. .

