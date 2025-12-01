Mont et Merveilles > Safari sonore

Abbaye Le Mont-Saint-Michel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-12-29 18:00:00

fin : 2025-12-30 21:00:00

Date(s) :

2025-12-29

Les veillées aux lanternes proposent un safari sonore inédit au cœur de l’abbaye. Grâce à un dispositif audio dissimulé dans différentes salles, les visiteurs écoutent les cris spécialement imaginés pour les animaux de la Merveilleuse Ménagerie. Armés d’une lanterne et d’un livret, ils doivent associer chaque son à la créature correspondante. Ludique, accessible à tous et sans contrainte de langue, ce parcours offre une immersion poétique et sensorielle dans l’univers des animaux réellement imaginaires.

Durée 1h30. .

Abbaye Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie

English :

L’événement Mont et Merveilles > Safari sonore Le Mont-Saint-Michel a été mis à jour le 2025-12-10 par Attitude Manche